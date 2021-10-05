ليلى علوي تنتهي من تصوير مشاهدها الداخلية في مسلسلها الجديد "منورة بأهلها"



انتهت الفنانة ليلى علوى، من تصوير المشاهد الداخلية فى ديكور منزلها بمسلسلها الجديد "منورة بأهلها" مع المخرج يسرى نصر الله.



ومسلسل "منورة بأهلها" ينتمى لدراما المنصات وتدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.



وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، ومن المقرر الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة وتحديد موعد عرضه.



يذكر أن ليلى علوى شاركت فى فيلم "200 جنية"، الذي يعرض حالياً فى دور العرض من بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.