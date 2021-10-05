وزير الطاقة السعودي: "مرضعتي" كانت نوبية.. وأشعر انني جزء من مصر (فيديو)

أعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، عن بالغ سعادته وفخره بتوقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.





وقال "بن عبد العزيز"، خلال كلمته على هامش مؤتمر الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هناك ارتباطات كبيرة تربطه بمصر وبإخوانه المصريين؛ لكونه عاش معهم، لافتًا إلى أنه كان له مرضعة مصرية نوبية من أسوان؛ ولذا يشعر أنه في مزيجه الشخصي جزء من مصر.



