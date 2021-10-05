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كيف احتفل نجوم الفن بعيد ميلاد بشرى؟

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:43 م
بشرى
بشرى
مي مرسي
احتفل سالم هيكل زوج الفنانة بشرى بعيد ميلادها، والذي يعتبر أول عيد ميلاد لها، إثر زواجها به.

وشارك "هيكل" فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يضم تهنئة عدد من نجوم الفن لـ بشرى بعيد ميلادها وقال زوجها في بداية الفيديو: " أنا عملت مفاجئة أنتي مش هتعرفي تعمليها، فاكرة لما قولتيلى تقدر تعملي إيه..أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدي وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكي بعيد ميلادك، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتى وإحنا مع بعض".

ووجه عدد كبير من نجوم الفن رسالة حب، لـ بشرى من خلال هذا الفيديو في عيد ميلادها وأبرزهم محمد هنيدي ونجلاء بدري خالد النبوى، خالد الصاوى، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجي المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزي، عمر الشناوي، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكي، روجينا، أروى جودة، ايتن عامر، ايمي سالم وعدد آخر من الفنانين.



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