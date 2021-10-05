روجينا تتألق بالأبيض في أحدث إطلالة لها عبر"إنستجرام"

تحرص الفنانه روجينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"







نشرت روجينا فيديو لها ظهرت وهي ترتدي اللون الأبيض ومكياجاً هادئ وتركت شعرها مسندلاً وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين.









يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل بنت السلطان الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي وشاركها في البطوله أحمد مجدي، باسم سمره، محمد مهران، إخراج أحمد شفيق.