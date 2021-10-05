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بإطلالة ذهبية جريئة.. روبي تبهر الجمهور عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:16 م
روبي
روبي
مي مرسي
أبهرت الفنانة روبي جمهورها ومحبيها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روبي" بإطلالة ذهبية أنيقة، لاقت إعجاب جمهورها حيث استعرضت من خلال شياكتها وأناقتها، كما اعتمدت على الميك أب الصاخب والشعر المنسدل على كتفها.

وشاركت روبي مؤخرا في مسلسل "شقة 6" بالتعاون مع عدد من الفنانين منهم صلاح عبد الله، سما إبراهيم، تامر نبيل، حمزة العيلي، هاتى عادل، أحمد حاتم، محمود البزاوى، ملك قورة، رحاب الجمل، فيدرا، محمد التاجى، الطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.
بإطلالة ذهبية جريئة.. روبي تبهر الجمهور عبر "إنستجرام"
بإطلالة ذهبية جريئة.. روبي تبهر الجمهور عبر "إنستجرام"

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