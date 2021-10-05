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الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:29 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
استفسر عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن موقفه النهائي من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد جس نبضه في فترة سابقة.

حيث كشف مصدر مطلع، عن صرف النادي الأهلي النظر عن فكرة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ النادي الأهلي، حارس فريق الجونة بعدم رغبة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، في ضمه في الوقت الحالي.

وكان اسم عمر رضوان حارس مرمى فريق الجونة، قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وتحديدًا بعد تعثر مفاوضات التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بسبب تمسك إدارة الأخير باستمراره.

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الأهلي يصدم حارس مرماه الأهلي يصدم حارس الأهلي

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