وزير الكهرباء: نسعى إلى تنفيذ مشروع ربط كهربائي مع هاتين الدولتين الفترة المقبلة



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه سيقوم بزيارة دولتي قبرص واليونان الأسبوع المقبل لدراسة مشروع الربط الكهربائي معهم، وإتخاذ خطوات جدية للتنفيذ، مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات هائلة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.



وأوضح أن هناك مساحات مخصصة لإنشاء محطات طاقة متجددة، سواء كانت محطات رياح أو طاقة شمسية تستطع توليد كهرباء تصل إلى 90 ألف ميجاوات، منوها بأنهم يطمحون أن بنهاية 2023 تصل قدرات الشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة إلى 10 آلاف جنيه.



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تجري المفاوضات والمناقشات للربط الكهربائي مع قبرص واليونان، والربط سيكون عن طريق كابلات بحرية.