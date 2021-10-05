بهاء سلطان ودياب في حفل واحد بالإسكندرية مع وليد منصور..14 أكتوبر





يحيي النجوم بهاء سلطان ودياب حفلا غنائيا في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري من تنظيم المنتج وليد منصور وتحت رعاية المهندس محمد فرج عامر ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.



ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيهم وعشاقهم، وسوف يحمل الحفل عدد كبير من المفاجأت التي يحضر لها المنتج وليد منصور مع النجمان.



يذكر أن دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور وطرحوا أول اغانيهم سويا والتي حملت عنوان "ياساتر" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما يستعد دياب لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق اخر يعكف وليد منصور علي التحضير لحفل في اليوم التالي 15 أكتوبر لفريق وسط البلد في مركز البروج الثقافي بطريق مصر الإسماعيلية ومن المقرر أن يكون بمثابة المفاجأة لكل محبيهم.