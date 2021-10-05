Advertisements

بهاء سلطان ودياب في حفل واحد بالإسكندرية مع وليد منصور..14 أكتوبر

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:47 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
يارا أحمد


يحيي النجوم بهاء سلطان ودياب حفلا غنائيا في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري من تنظيم المنتج وليد منصور وتحت رعاية المهندس محمد فرج عامر ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيهم وعشاقهم، وسوف يحمل الحفل عدد كبير من المفاجأت التي يحضر لها المنتج وليد منصور مع النجمان.

يذكر أن دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور وطرحوا أول اغانيهم سويا والتي حملت عنوان "ياساتر" وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما يستعد دياب لطرح مجموعة من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق اخر يعكف وليد منصور علي التحضير لحفل في اليوم التالي 15 أكتوبر لفريق وسط البلد في مركز البروج الثقافي بطريق مصر الإسماعيلية ومن المقرر أن يكون بمثابة المفاجأة لكل محبيهم.

الكلمات المفتاحية

بهاء سلطان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا و"الصحة" تعلن البيان اليومي

منذ 11 دقائق

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 41 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 10 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجوى كرم تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن.. 23 نوفمبر

قبل حفله المرتقب بـ"الموسيقى العربية".. حفل جماهيري ضخم لـ رامي عياش بالإسكندرية غدًا

التجهيزات النهائية لحفل رامي عياش بالإسكندرية (صور)

رامي عياش يستعد لحفل الإسكندرية بـ"سمك وجمبري" (فيديو)

شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بالكويت (فيديو)

تعرف على فريق عمل أغنية "يا ساتر" لدياب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

11:22 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements