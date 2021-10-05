وزير الكهرباء: دعم الرئيس للقطاع بلا حدود.. والحكومة لم تبخل علينا (فيديو)

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يزيد جودة الكهرباء في البلدين، وله مزايا اقتصادية كثيرة لمصر والسعودية.



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الكهرباء بلا حدود، وينظر للطاقة الكهربائية على أنها أمن قومي، مضيفا أن الدولة لم تبخل على قطاع الكهرباء بصفة عامة.



وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن نجاح قطاع الكهرباء لا ينسب للوزارة فقط، وإنما هو نجاح لوزارة البترول أيضا، حيث أن معظم الوقود المستخدم في الشبكة الكهربائية عبارة عن غاز طبيعي، مؤكدا أن هناك تناغم بين وزارتي البترول والكهرباء.

