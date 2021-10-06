تامر حسين ينشر صورته مع حماقي.. ويعلق: "ربنا يكرمك على قد مجهودك"

"يمكن السنة دى أول مرة نركز مع بعض ونشتغل كم الأغانى ده مع زمايلى المُبدعين الملحنين والموزعين الأساتذة الكبار.. وإن شاء الله أعلن عن أغاني بكرة".



يذكر أن الشاعر تامر حسين، تعاون مع محمد حماقي في عدد من أغانيه في احدث ألبوماته يا فاتني، كما تعاون حماقي في أغنيات الألبوم مع مجموعة من الشعراء، والملحنين، ومنهم: أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، توما، عمرو مصطفى، تامر حسين، وأمين نبيل، وأحمد إبراهيم، وغيرهم.

احتفل الشاعر الغنائي تامر حسين بطرح أحدث ألبومات محمد حماقي "يا فاتني" مشيرًا إلى سعادته بالتعاون مع حماقي في أكثر من أغنية من أغنيات الألبوم وذلك عبر موقع التغريدات " تويتر"ونشر تامر حسين صورة جمعته بحماقي، وعلق عليها قائلًا: بكرة إن شاء الله ألبوم الصديق الخلوق والأخ الغالي الفنان حماقي".وأضاف تامر حسين ، قائلًا: "إن شاء الله ألبوم مُختلف،وربنا يكرمك بنجاح كبير على قد تعبك ومجهودك".تابع قائلًا: