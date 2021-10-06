بشرى توجه رسالة خاصة ليسرا بعد أزمتها مع مهرجان الجونة.. فماذا قالت؟





وجهت الفنانة بشري رسالة خاصة إلى النجمة يسرا، بعد أزمة عدم تكريم الأخيرة بمهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حساب بشرى الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ونشرت بشري صورة لها برفقة يسرا، وعلقت قائلة: "العيد ميلاد من غير يسرا ما يبقاش عيد ميلاد ... نجمة مصر و الوطن العربى و نجمة قلوبنا كلنا ... لما شوفتها قلبى دق ٣ دقات وهيفضل يدق كل ما اشوفها ... أحلى هدية".وآخر أعمال الفنانة بشري مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تدور اﻷحداث حول عائلة "دلال"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجئ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة.