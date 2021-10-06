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بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:20 ص
جانب من حركة التنقلات
جانب من حركة التنقلات
الفيوم: ريهام على
أصدر الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حركة تنقلات جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تعليم الفيوم
وشملت الحركة تعيين محمود هيبة مدير للإدارة التعليمية بمركز طامية، مروة عبدالعزيز مديرة للإدارة التعليمية شرق الفيوم، منتصر الشماع مدير للإدارة التعليمية لمركز إطسا، وتصعيد مصطفي مبارك مدير للإدارة التعليمية بمركز سنورس.

حركة تنقلات 
تم تجديد الثقة عصام النعيمي مدير للإدارة التعليمية بمركز إبشواي، حمدي يوسف مدير للإدارة التعليمية بمركز يوسف الصديق، وتجديد الثقة في عماد بليدي مدير للإدارة غرب التعليمية.

كما شملت تعيين وكلاء الإدارات التعليمية وهم: تصعيد مديرة مدرسة صبري البكباشي وكيلا لإدارة سنورس التعليمية، وتجديد الثقه أيمن فاروق البكري وكيلا لإدارة يوسف الصديق التعليمية، تجديد الثقه أشرف المليجي وكيلا لإدارة غرب التعليمية، مروان عطوه وكيلا لإدارة إبشواي التعليمية، وعلي محمد وكيلا لإدارة طامية التعليمية، وعبد العزيز وهبة وكيلا لإدارة شرق التعليمية.

وخلال الساعات القادمة، سيتم اعتماد الحركة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ليتم تنفيذها الأسبوع المقبل.
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم
بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية بالفيوم

الكلمات المفتاحية

حركة تنقلات الفيوم الإدارات التعليمية

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