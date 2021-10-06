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أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستقر مانشيني وإنريكي على تشكيل مباراة إيطاليا وإسبانيا والتي تجمع المنتخبان على ملعب سان سيرو بجيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا 

ومن المُنتظر أن يدخل أبطال أوروبا المواجهة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: إيمرسون - بونوتشي - كيليني - لورينزو.

خط الوسط: فيراتي - جورجينيو - باريلا.

خط الهجوم: إنسيني - كييزا - إيموبيلي.

فيما يخوض المنتخب الإسباني المواجهة بالتشكيلة التالية :-

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: ريجيلون - لابورت - باو توريس - أزبيلكويتا.

خط الوسط: جافي - بوسكيتس - كوكي - أويارزابال.

خط الهجوم: سارابيا - فيران توريس.

الكلمات المفتاحية

دوري الأمم الأوروبية إيطاليا إسبانيا

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