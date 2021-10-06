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بعد إصابته مع منتخب مصر.. طبيب بيراميدز يكشف حالة نجم الفريق

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد

 

 

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز الموقف الطبي للمدافع الدولي محمد حمدي بعد إصابته الأخيرة في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام ليبيريا والتي خرج على إثرها من معسكر الفراعنة.

 

أوضح المنيري للمركز الإعلامي أن محمد حمدي يعاني من جزع حول الركبة أصيب به مؤخرا ويؤدي حاليا برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه بأسرع وقت ممكن.

 

شدد على أن المدافع الدولي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لتقييم حالته بعد الإصابة وفي ضوء ذلك سيتحدد موقفه من السفر مع الفريق من عدمه إلى تنزانيا يوم ١٣ أكتوبر الجاري.

 

ويستعد بيراميدز حاليا لمواجهة نادي عزام التنزاني يوم ١٦ أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام بذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

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محمد حمدي كأس الكونفدرالية الإفريقية عزام التنزاني بيراميدز

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