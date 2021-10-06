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الكاتب أحمد أيوب: الدولة تسعى لتوطين 4 ملايين مصري في سيناء

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:50 م
أرشيفية
أرشيفية
فايزة عبد السلام
أشاد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بالندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر المجيد، خاصة فيما يتعلق بأوضاع سيناء وسكانها.

وقال "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديثه عن دور أهالي سيناء في حرب أكتوبر، ومقاومتهم للجماعات الإرهابية في الوقت الراهن، أعاد لهم جزء من حقهم أمام الشعب المصري، بعد عقود من الإهمال والتهميش لأوضاعهم.

واعتبر رئيس تحرير مجلة المصور، حديث الرئيس السيسي وتقديمه التحية لأهالي سيناء بمثابة إنصاف لهم، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في المشروعات التي تسعى الدولة حاليًا لإقامتها هناك، في مختلف المجالات على مدار 6 سنوات مضت، فضلًا عن سعيها لتوطين 4 ملايين مصري هناك.

الكلمات المفتاحية

توطين 4 ملايين مصري في سيناء الكاتب أحمد أيوب الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

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