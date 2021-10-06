هدف كبار أوروبا.. نجم ميلان يقترب من الرحيل في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيفواري فرانك كيسي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف ميلان الإيطالي بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد العقد إلى طريق مسدود.

وأشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عقد كيسي مع ميلان ينتهي في شهر يونيو في العام المقبل وبالتالي بإمكانه التفاوض مع أي نادي في مطلع 2022 من أجل الرحيل بشكل مجاني.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العديد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي تطمح في الحصول على صفقة كيسي لأنها مجانية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان عرض على كيسي تجديد عقده مقابل 6.5 مليون يورو سنويًا إلا أن النجم الإيفواري يرغب في الحصول على 8 ملايين يورو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ميلان يفكر في الموافقة على العروض التي ستأتي لكيسي البالغ من العمر 24 عامًا في الميركاتو الشتوي المقبل خوفًا من رحيله دون مقابل على غرار ما حدث مع الحارس جيانلويجي دوناروما.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن المستوى المتذبذب الذي يقدمه كيسي في الموسم الحالي أقنع ميلان أيضًا بضرورة التفكير في بيع النجم الإيفواري.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع المقبل بين ميلان ووكيل أعمال كيسي سيكون حاسمًا لتحديد مصير النجم الإيفواري مع ناديه الإيطالي.