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أحمد فؤاد سليم: انتصار أكتوبر كان نزهة للجيش المصري (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:52 ص
أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم
كساب احمد
قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إنه عندما دخل الجيش وجد إرادة قوية للعمل بشكل علمي، مشيرًا إلى أنه تعلم في الجيش الكثير من الأشياء التي غيرت من شخصيته حتى الآن، متابعًا: "قبل الجيش كنت شخص مدلل".

وتابع "سليم"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن حرب السادس من أكتوبر كانت نزهة بالنسبة للجيش المصري، رغم كل ما يقال عن هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الجيش كان لديه طاقة مضغوطة بصورة كبيرة منذ النكسة، متابعًا: "إحنا شعب ما ينفعش يبقى مذلول، وما ينفعش يبقى عندنا أرض ولا نستردها".

ولفت إلى أن تدريبات الجيش المصري كانت أقسى وأشد من حرب السادس من أكتوبر بشكل كبير، متابعًا: " لما جت الحرب نفسها لم تكن بقسوة التدريبات التي حدثت في الجيش".

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حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر أحمد فؤاد سليم

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