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عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:29 ص
أفشة وشريف
أفشة وشريف
الفجر الرياضي
كشف الإعلامي إسلام صادق عن موقف محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي من الإنضمام إلى المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة ، ولاسيما بعد استبعاد اللاعب من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا ضمن منافسات الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 ".

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر
وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" : "بطولة كأس العرب والتي ستنطلق في ديسمبر المقبل ، ستكون الفرصة الأخيرة لأفشة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة  كارلوس كيروش ، خاصةً بعد خروج اللاعب من حسابات البرتغالي استعداداً لمواجهتي ليبيا ، وتفضيل المدرب لعبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز  ".

وأكد صادق أن كيروش ليس مقتنعاً بإمكانيات محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء ، رغم تسجيله هدفي الفراعنة أمام ليبيريا ، وستكون البطولة العربية بمثابة بروڤة أخيرة للاعب ".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد شريف محمد افشة لاعب وسط الأهلي الاهلي

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