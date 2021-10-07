كشف الإعلامي إسلام صادق عن موقف محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي من الإنضمام إلى المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة ، ولاسيما بعد استبعاد اللاعب من قائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا ضمن منافسات الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 ".





عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

وقال صادق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" : "بطولة كأس العرب والتي ستنطلق في ديسمبر المقبل ، ستكون الفرصة الأخيرة لأفشة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش ، خاصةً بعد خروج اللاعب من حسابات البرتغالي استعداداً لمواجهتي ليبيا ، وتفضيل المدرب لعبد الله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز ".





وأكد صادق أن كيروش ليس مقتنعاً بإمكانيات محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء ، رغم تسجيله هدفي الفراعنة أمام ليبيريا ، وستكون البطولة العربية بمثابة بروڤة أخيرة للاعب ".



