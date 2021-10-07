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موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:31 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
هايدي يسري
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على فريق ليستر سيتي، يوم الأحد المقبل 16‪-‬10، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة:
الرابعة عصرًا بتوقيت مصر
الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية
السادسة عصرًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل الشياطين الحمر اللقاء وهو في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يكون فريق ليستر في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط .

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد..
من المتوقع أن يبدء سولشاير مدرب الشياطين الحمر بطريقة 4‪-‬5‪-‬1 ويكون التشكيل كالآتي:
حراسة المرمي: ديفيد دي خيا.
في خط الدفاع: آرون فان بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو.
في خط الوسط: بول بوجبا – فريد.
أمامهما: فان دي بيك – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.
في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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