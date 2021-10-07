ايمن حامد شريف: ذكري حرب أكتوبر تحل علينا لنستلهم من مآثرها المشرفة الخالدة انصع معاني البطولة

بعث ايمن حامد شريف، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .





كما وجه عضو مجلس الشيوخ ، خلال البيان الصادر له، التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ ‏علي تراب الوطن في الحرب والسلم، مؤكدًا أن حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر ‏واعتزاز من الشعب المصري لقواته المسلحة، ومصدر اعتزاز للمصريين خاصة والعرب عامة، لأنها أعادت الحق إلى ‏أصحابه.



