الشاعرة الفلسطينية تكشف سبب بكائها أمام السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)

أعربت الشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي، عن سعادتها بالمشاركة في حفل انتصارات حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة هى من ساعدتها على المشاركة في الحفل وإلقاء قصيدة شعرية.





وأشارت "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن لها عدة قصائد عن مصر، لافتة إلى أنها من قطاع غزة وتبلغ 13 عاما وتدرس في غزة، وتأتي إلى مصر في زيارات متكررة.



