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الشاعرة الفلسطينية تكشف سبب بكائها أمام السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:57 م
الشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي
الشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي
هدى عبدالرازق
أعربت الشاعرة الفلسطينية ميس عبدالهادي، عن سعادتها بالمشاركة في حفل انتصارات حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة هى من ساعدتها على المشاركة في الحفل وإلقاء قصيدة شعرية.

وأشارت "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن لها عدة قصائد عن مصر، لافتة إلى أنها من قطاع غزة وتبلغ 13 عاما وتدرس في غزة، وتأتي إلى مصر في زيارات متكررة.

وأضافت، أن أيام الحرب الأخيرة على قطاع غزة كانت صعبة، متابعة: "كنا بنتشاهد، ونستنى الدور"، حيث كان يتم ضرب المباني السكنية بلا رحمة، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للقضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، معلقة: "بكيت أثناء إلقاء قصيدتي لأني ألقيت قصيدتي أمام رئيس جمهورية مصر العربية، وتذكرت اللحظات المؤلمة التي مرت بفلسطين".

الكلمات المفتاحية

فلسطين ذكرى نصر اكتوبر الفجر الشاعرة الفلسطينية السيسي

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