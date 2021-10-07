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كندة علوش تشارك متابعيها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:26 م
كندة علوش
كندة علوش
بسمة عادل
تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها وعلقت عليها قائله:"مين يبتلي بحب الخريف وبشو بيذكركم بحب الوانو والورق الأصفر اللي بينزل من الشجر واحساس البرد اللي بيبدأ يتسلل بخجل بعد الحر الهوا الحلو وخصوصا بالليل السما اللي بتبلش بتغيم وريحه التراب".




يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل ضي القمر وشاركها في البطولة محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العروسي، أحمد عبدالله محمود، إخراج أحمد حسن.

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