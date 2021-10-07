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إنعام محمد علي عن هشام عبد الله: اعتبره عنصرًا فاسدًا في فيلم "الطريق إلى إيلات" وخائن

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:26 م
انعام محمد علي
انعام محمد علي
ريهام كمال

كشفت المخرجة أنعام محمد علي، عن كواليس فيلم “الطريق الى إيلات” والذي عرض في عام 1993 وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة ومرور 45 عامًا.

وقالت إنعام محمد علي، في تصريحات صحفية لها: "هذا العمل كان مرهقا كثيرا بالنسبة لي بسبب تصوير معظم مشاهده الخارجية وكذلك كان فيلم “حكايات الغريب” ولكن فيلم “الطريق الى إيلات” الأصعب كونه عملًا حربيًا ولم يكن لدي معلومات حربية أو تجربة سابقة لي، ولذلك كنت أدرس كل شيء بعناية شديدة".

وعن الفنان هشام عبد الله، الذي شارك في الفيلم قالت: "رغم كل محاولات التي كان يقوم بها اعتبره كان عنصرًا فاسدًا في هذا العمل ويبدو أنه كانت ميوله الإخوانية واضحة وبالفعل ظهر جبانا في الدور الذي قدمه والذي يعبر عنه أيضًا كونه خائنًا لبلده".



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