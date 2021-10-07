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يوسف القعيد يطالب بإنتاج فيلم عن حرب أكتوبر يرصد أدق التفاصيل (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:03 م
الروائي يوسف القعيد
الروائي يوسف القعيد
هدى عبدالرازق
قال الروائي يوسف القعيد، إن مرحلة حرب أكتوبر كانت مرحلة ازدهار أدبية وشهدت إنتاج 12 فيلما تسجيليا عن المعركة.

وأشار "القعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أنه يجب أن يكون هناك فيلما عن حرب أكتوبر يرصد أدق التفاصيل، خاصة وأننا اقتربنا من الذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر، معلقا: "في خلال العامين القادمين يجب أن يكون لدينا فيلم على مستوى حرب أكتوبر".

ووصف الروائي يوسف القعيد، العلاقة بين الجيش والشعب المصري خلال فترة حرب أكتوبر بـ "الكيان الواحد"، لافتا إلى أن جمال الغيطاني كان من أهم المراسلين الحربيين خلال حرب أكتوبر.

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ذكرى نصر اكتوبر حرب أكتوبر الروائي يوسف القعيد الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر اخبار مصر

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