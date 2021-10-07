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سيراميكا كيلوباترا تحصل على توقيع عمرو الحلواني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:00 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
محمد زويد
أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع عمرو الحلواني ، الجناح الأيسر قادمًا من نادي أسوان، لمدة موسمين ليصبح الصفقة السابعة في الانتقالات الصيفية الحالية . 

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع لاعب أسوان، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة. 

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا  أبرمت ٦ صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري.

الكلمات المفتاحية

عمرو الحلواني سيراميكا كليوباترا

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