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عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. ننشر خطوات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:32 م
معمل تنسيق - صورة أرشيفية
معمل تنسيق - صورة أرشيفية
عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. ننشر خطوات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 ومعرفة خطوات الاستعلام عنها من هنا.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب "التحويلات" اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021.

خطوات تقليل الاغتراب

ونقدم لكم فيما يلي خطوات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، كذلك المراحل والشروط المطلوبة للتحويل من كلية لآخرى أو من كلية لمعهد أو العكس.

- الدخول على موالقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- اختار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- تظهر الصفحة الخاصة بجميع الخدمات التي يقدمها موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية.

- اضغط على أيقونة تسجيل تقليل الاغتراب.

- ثم يقوم باختبار نوع الشهادة الفنية التي تم الحصول عليها، سواء كانت ثانوية صناعية أو فنية تجارية أو زراعية أو معاهد فنية.

- يبدأ الطالب إدخال البيانات الخاصة به مثل رقم الجلوس والرقم السري، بإدخال الأرقام من خلال لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة.

- يدخل الطالب الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه، ويضغط على زر الخطوة التالية ليبدأ الطالب بتسجيل رغبته.

التحويل بين الكليات الجامعية

يتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

● التحويل غير المناظر يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 
- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
مع تمنياتنا لأبنائنا الطلاب بالتوفيق والنجاح


عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. ننشر خطوات تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

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