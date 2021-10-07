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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:10 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس الجمعة

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون حار علي جنوب سيناء.

وأشارت الهيئة الي أن معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس ليلا، طقس لطيف علي كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الجمعة

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الدلتا وسط سيناء.

حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

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طقس الجمعة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الارصاد

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