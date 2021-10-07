ردا على وثائق إسرائيل وBBC.. اللواء جمال الخشن لـ"الفجر": ليس لها قيمة في تغيير الحقائق
في ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، دائما ما تحاول إسرائيل طمس هذا النصر أو حتى تغيير الحقائق به، على النحو الذي يخدم أهدافها السياسية والاستراتيجية، سواء عبر ضخ المنشورات المزيفة على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أو حتى بإدعائهم تحقيق نصر ولو بسيط في هذه الحرب.
ومع ذلك خرجت
إسرائيل بالأمس لتعلن نشر بعضا من الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر بعد مرور 48 عاما
على انتهاء هذا النصر، وكانت قد حاولت طمس بعض الأجزاء منه، فيما نشر موقع
"الفجر" بعض من نصوص هذه الوثائق.
محتوى
الوثائق
وكانت هذه
الوثائق تحتوي على محاضر
الاجتماعات الحكومية أثناء الحرب وكذلك المشاورات الحساسة المتعلقة بالسياسة والأمن
وتوثيق ما كان يجري في مكتب رئيس الوزراء آنذاك ، جولدا مائير.
وثائق
بريطانية
بالإضافة إلى
ذلك، كانت قد خرجت هيئة الإذاعة البريطانية "bbc" لتعلن
عن إطلاعها على وثائق بريطانية تدعي فيها أن الروس هم من اقترحوا على الرئيس
الراحل محمد أنور السادات أن يشن هجوما مباغتا على الكيان المحتل في يوم 6 أكتوبر
1973 والذي كان يوافق عيد الغفران لدى الصهاينة.
إقرأ أيضا: مفاجأة|
إسرائيل تنشر وثائق خطيرة بعد 48 سنة من حرب أكتوبر.. وهكذا دعم السوفييت مصر
غير
صحيح
وفي هذا
السياق، علق اللواء أركان حرب جمال الخشن نائب رئيس مجلس إدارة "إيڤرجرو"
في تصريحات خاصة لـ "الفجر" على الإدعاءات الإسرائيلية قائلا:"أرى أنها
وثائق ليس لها قيمة فى تغيير الحقائق على أرض نعيشها وويعيشها العالم من حولنا، وأيضا
مايجعلنا نشكك فى صدقها ومنطقيتها أنها تنسب الفكر والتخطيط للروس وهذا مخالف
للحقيقة".
وتابع اللواء
أركان حرب :"فعلى مرأى ومسمع العالم تم إبعاد الخبراء الروس من مصر( ولا أقول
طردهم) وهذا يؤكد مدى حرص القيادة المصرية على الاعتماد على الذات والثقة فى
قواتها المسلحة" .
وأضاف
"الخشن":"يجب ألا نكترث لأي وثائق تصدر من أى جهة، يشتم من رائحتها
تقليل دور المصريين أو الإقلال من المعجزة التى تحققت بعقولهم وسواعدهم".
هراء
وقلب حقائق
وعلق اللواء
أركان حرب أيضا على منشور أفيخاي أدرعي والذي نشره بالأمس محاولات تزييف الحقائق
عن نصر أكتوبر، فقال:"إذا كان يعتبر أن عنصر المفاجأة وهو أحد مبادئ المعركة
"خدعه" فهو يجهل فنون الحرب" .
وتابع في
تصريحاته الخاصة لـ "الفجر":"أما حديثه عن أن الجيش الإسرائيلى قلب
الموازين وحقق نصرا فهذا هراء وقلب للحقائق، وماكان لينسحب الجيش الإسرائيلى إلى
شرق الحدود المصرية طواعية ولا متذرعا بالاخلاق الحميدة، ولكنها قوة الجيش المصري
وسحقه للعدو الإسرائيلى فى أشرف معاركه وبالتفوق العسكري الواضح والملموس فى ميدان
المعركة".
واختتم اللواء جمال الخشن تصريحاته،
قائلا:"عبقرية المصريين تُدرس في أرقى الأكاديميات العسكرية على مستوى العالم،
فهي معجزة على كافة المستويات وبكل المعايير".