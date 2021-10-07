ردا على وثائق إسرائيل وBBC.. اللواء جمال الخشن لـ"الفجر": ليس لها قيمة في تغيير الحقائق

في ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، دائما ما تحاول إسرائيل طمس هذا النصر أو حتى تغيير الحقائق به، على النحو الذي يخدم أهدافها السياسية والاستراتيجية، سواء عبر ضخ المنشورات المزيفة على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أو حتى بإدعائهم تحقيق نصر ولو بسيط في هذه الحرب.

ومع ذلك خرجت إسرائيل بالأمس لتعلن نشر بعضا من الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر بعد مرور 48 عاما على انتهاء هذا النصر، وكانت قد حاولت طمس بعض الأجزاء منه، فيما نشر موقع "الفجر" بعض من نصوص هذه الوثائق.

محتوى الوثائق

وكانت هذه الوثائق تحتوي على محاضر الاجتماعات الحكومية أثناء الحرب وكذلك المشاورات الحساسة المتعلقة بالسياسة والأمن وتوثيق ما كان يجري في مكتب رئيس الوزراء آنذاك ، جولدا مائير.

وأفرجت إسرائيل عن 61 وثيقة أي ما يتضمن 1292 صفحة خاصة بهذه الفترة الحساسة للغاية والتي تكسر الغرور الإسرائيلي وأنهم لا أحد يستطيع أن يقهرهم.