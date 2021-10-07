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غدا.. جميع حدائق القاهرة مجانا بمناسبة الذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:31 م
حديقة الأزهر - صورة أرشيفية
حديقة الأزهر - صورة أرشيفية
غدا.. جميع حدائق القاهرة مجانا بمناسبة الذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد

يعتبر التنزه في الحدائق إحدى أبرز مظاهر احتفال المصريين في أي مناسبة، حيث توجد العديد من الحدائق بمناظرها الخلابة في محافظة القاهرة.

وبمناسبة الذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد، قررت محافظة القاهرة بفتح الحداث اليوم الخميس وغدا الجمعة مجانا لجميع المواطنين لتهسيل عليهم الاحتفال بنصر أكتوبر.

تفاصيل قرار إتاحة حدائق القاهرة مجانا اليوم وغدا

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يومي الخميس والجمعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتستعد حدائق القاهرة بإعدد برامج ترفيهية لاستقبال الزوار، على رأسها الحديقة الدولية، حيث سيتم تشغيل الأغانى الوطنية وبرامج ترفيهية بمسرح الطفل.

حدائق مجانية في القاهرة يمكنك زيارتها غدا

حديقة الأزهر
حديقة الاندلس في القاهرة
الحديقة الدولية في القاهرة
الحديقة اليابانية في القاهرة
حديقة الأورمان
حديقة الجزيرة
حديقة الميريلاند القاهرة
حديقة الأسرة بالقاهرة
حديقة الحرية
حديقة الأسماك
حديقة الازبكية
حديقة قصر المنيل

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بأن الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

غدا.. جميع حدائق القاهرة مجانا بمناسبة الذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد

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