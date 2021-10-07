تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة





يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إنطلاق منافسات الجولة الثامنة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.





وجاء تشيلسي في صدارة أندية "البريميرلج" بعد فوزه على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج".





وانتهت قمة الجولة السابعة والتي جمعت حامل لقب الدوري الإنجليزي النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي بنظيره ليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "آنيفيلد".





كما حقق أرسنال فوزاً صعباً على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ليرتفع بذلك رصيد سبيرز إلى النقطة 12 في المركز الثامن بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 10 في المركز العاشر في ترتيب الدوري.





وفي لقاء آخر حقق برينتفورد الفوز على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرلج، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الصاعد حديثاً "للبريميرليج" فريق برينتفورد إلى النقطة 12 في المركز السابع، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 11 في المركز التاسع.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:







1- تشيلسي، 16 نقطة

2- ليفربول، 15 نقطة

3- مانشستر سيتي، 14 نقطة

4- مانشستر يونايتد، 13 نقطة

5- إيفرتون، 14 نقطة

6- برايتون، 14 نقطة

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8- توتنهام هوتسبير، 12 نقطة

9- وست هام يونايتد، 12 نقطة

10- أستون فيلا، 10 نقاط

11- أرسنال، 10 نقاط

12- وولفرهامبتون، 9 نقاط

13- ليستر سيتي، 8 نقاط

14- كريستال بالاس، 7 نقاط

15- واتفورد، 7 نقاط

16- ليدز يونايتد، 6 نقاط

17- ساوثهامبتون، 4 نقاط

18- بيرنلي، 3 نقاط

19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط

20- نورويتش سيتي، نقطة واحدة.





