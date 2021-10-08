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عاجل - موعد الكشف عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
وكالات
ستكشف مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية غدا الجمعة عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات، وجائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 سنة.

وجرى اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة في عام 2020، ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.

أما المرشحات العشرين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، والتي فازت بها الأمريكية ميجان رابينو في نسختها الوحيدة حتى الآن، فسيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيا متخصصا في كرة القدم النسائية.

أما بالنسبة لجائزة كوبا، التي فاز بها في نسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت، فسيتولى تحديد المرشحين العشرة لها من قبل 32 فائزا سابقا بالكرة الذهبية ، في حين أن المرشحين العشرة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى خلفا للبرازيلي أليسون بيكر، فستختارهم نفس لجنة التحكيم المخصصة لجائزة الكرة الذهبية للرجال.

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