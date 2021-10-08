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أستاذ أمراض مناعة: تطعيم الأطفال بلقاح الأنفلونزا لأنهم معرضون للخطورة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:01 ص
أشرف عقبة
أشرف عقبة
شيماء حسن
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام أمراض المناعة بجامعة عين شمس، إنه تم السماح للأطفال من عمر 6 أشهر بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية ولاسيما باعتبارهم من الفئات الأكثر خطورة.

وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء الخميس، أن الأطفال أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا، مشيرًا إلى أن الأعراض الجانبية لهذا اللقاح لا تتعدى ألم موضع الحقن وارتفاع بدرجات الحرارة وإحمر مكان الحقن.

وأشار إلى أن هذه الأعراض هو نوع من الدلالة على سلامة استخدام اللقاح، مؤكدًا على ضرورة إعطاء اللقاحات لأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب أمراض الجهاز التنفسي ومن لديهم ربو.

وأوضح أنه في البداية كان هناك اتفاقًا بأن يكون هناك فاصل على الأقل أسبوعين بين لقاحي كورونا والأنفلونزا، ولكن مؤخرًا وردت دراسات تؤكد على إمكانية استخدام اللقاحين في ذات الوقت حتى في نفس الوقت، مشددًا أن الجهاز المناعي لديه قدرة على التعامل مع أي عدوى فيروسية بشكل متخصص.

الكلمات المفتاحية

لقاح الأنفلونزا تطعيم الأطفال بوابة الفجر المناعة الفجر

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