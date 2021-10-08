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أمين الفتوى: المحلل "تيس مستعار".. وهذا الزواج حرام شرعًا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 12:27 ص
خالد عمران
خالد عمران
شيماء حسن
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زواج المُحلل من أجل عودة الزوجة إلى زوجها الذي قام بطلاقها ثلاث مرات هو باطل وحرام شرعًا باتفاق جميع الفقهاء.

وأضاف "عمران" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "هذا النوع من الزواج بهذا الشكل من التحايل باطل وحرام باتفاق جميع الفقهاء".

وتابع "قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وهو تيس مستعار كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام".

وبسؤال عن مصر عودة الزوجات إلى أزواجهن بعد الطلاق من المحلل أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء "هذا الاتفاق بين الزوجة والمحلل حرام، ولكن لو جردنا هذا الاتفاق فالزواج الثاني واقع لأن الطلاق تم بصورة طبيعية"، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة للخروج بحكم بات.

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