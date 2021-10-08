بلوك جديد.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت الفنانة درة، في إطلالتها الأخيرة، بـ«توب» باللون الاسود، وظهرت بشعر مختلف باللون الأسود القصير، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.