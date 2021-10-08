أمينة تطرح أحدث أغانيه الجديدة على اليوتيوب

طرحت المطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مكانى مش هنا"، ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وأغنية "مكاني مش هنا"، من كلمات أحمد عدب النبى، وألحان وتوزيع مونتى.





جدير بالذكر بأن كليب «تجار سعادة» التي طرحته مؤخرا، من كلمات أحمد إبراهيم وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس وهندسة صوتية أحمد جودة وإشراف فنى وإدارة أعمال سامح على ومدير التصوير آلان الحلو من إخراج جيسيكا هيكل.









