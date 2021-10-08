أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8 أكتوبر في الدقهلية

شهدت أسواق الدقهلية، اليوم الجمعة، استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث سجل سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 6 جنيهات للجملة وللمستهلك من 8 إلى 10 جنيهات، والبطاطس من 5 إلى 7 جنيهات.



وتراوحت الفاصوليا بين 7 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 3.5 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الألوان

وتفاوت سعر كيلو الفلفل الألوان بين 10 إلى 16 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 2 إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 20 إلى 25 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات.



وبلغ سعر خس الربطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات، والخيار البلدي بسعر 5 جنيهات، والخيار الصوب بـ 6 جنيهات، والبسلة تسجل سعر من 3 إلى 5 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات والبطاطا بجنيهين.



كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.25 إلى 2.25 جنيه.



وسجل الليمون البلدي سعرًا يتراوح ما بين ٣ إلى ٤ جنيهات للكيلو، وتراوح كيلو البطاطس من ٦ جنيه إلى ٨ جنيهات، والبصل من 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجلت الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ5 جنيهات.



أسعار الفاكهة



كما سجلت أسعار البطيخ سعرًا يتراوح ما بين 18 إلى 20 جنيها، والخوخ العرايشي بسعر يتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيها، بينما سجلت أسعار الكمثرى الخشابي 15 جنيها، والكمثرى الثلاجة بسعر 15 جنيها.