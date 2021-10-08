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القبض على هارب محكوم عليه بالإعدام في المعصرة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:59 ص
المتهم
المتهم
داليا عادل
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل عمد.

ضبط هارب من حكم بالإعدام 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار بدائرة القسم، وأصل إقامته بمحافظة بنى سويف، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" والمقضى فيها بالإعدام، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار سياسات وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها وتنفيذ القانون. 

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ضبط هارب حكم الإعدام المعصرة أمن القاهرة

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