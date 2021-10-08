صحة الإسماعيلية: مستمرون لليوم الـ 19 للتطعيم ضد كورونا

صحة الإسماعيلية



أمام مسجد المطافى في عرايشية مصر، ومسجد الصحابة بشارع الغابة بحى ثان، وكنيسة مارى جرجس ومركز شباب الرياح، ومسجد الحداد بالقنطرة غرب، وقرية السلام والسيورا في أبو صوير، وعزبة الجزيرة الخضراء في القصاصين، وعزبة القرارة في قرية سرابيوم بفايد، وعزبة التل الصغير بمدينة التل الكبير.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تخصيص أتوبيسين للحملة في نطاق المحافظة، وأتوبيس لكل إدارة صحية يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بمديرية الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، فقط بصورة بطاقة الرقم القومي.



وزارة الصحة

وأوضح الدكتور علي حطب، أن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، أننا مستمرون في حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، لليوم التاسع عشر على التوالي، لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، مؤكدًا أن فرق التواصل المجتمعي منتشرة بمختلف أحياء، وقرى ومراكز المحافظة، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنينوأكد الدكتور علي حطب، أن الحملة ستتواجد اليوم الجمعة، بمدينة الإسماعيلية