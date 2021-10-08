سقوط مدير مزرعة بتهمة انتحال صفة ضابط في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين فى المعادى جنوب محافظة القاهرة.



قسم شرطة المعادى

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ادعى بأنه "ضابط شرطة " عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور" - مبلغ مالى - طبنجة صوت)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (عاملين بمطبعة)، وباستهدافهما أمكن ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط إجرام تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.



إجراءات قانونية

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





