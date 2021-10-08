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توقيع الكشف الطبي علي 1554 مريضا والتطعيم بلقاح كورونا ضمن حياة كريمة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 02:04 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
سناء عثمان
نفذت القافلة الطبية العلاجية المجانية الشاملة بقرية طهواى التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومين، كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك بحضور فريق إشراف القوافل العلاجية بوزارة الصحة، فريق إشراف القوافل العلاجية بالمنوفية، ومدير إدارة أشمون الطبية.

حياة كريمة 
جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وخطة وزارة الصحة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات معالي اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

القوافل العلاجية بالمنوفية
من جهتها، أشارت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إلى أن القافلة العلاجية اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هم "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الرمد، تنظيم الأسرة، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1554 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 99 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 17 مواطنا، وعمل أشعة لعدد 27 حالة، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية بالمدارس، والتغذية السليمة، وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض الفيروسية، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

من ناحية أخرى، تم تطعيم عدد من المواطنين المترددين على القافلة الطبية بلقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، كما تم قياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم حفاظًا على سلامتهم.

من جهته، قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة المنوفية.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا حياة كريمة الموجه الرابعة الكشف الطبي 1554 مريضا

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