Advertisements

المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:19 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أيمن يحيي
احتشد المئات من أهالى محافظة الغربية والمحافظات الأخرى بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا وذلك للاحتفال فى اخر ايام مولد السيد البدوى.

حيث انتشر المريدين بساحة المسجد، وتم إغلاق مقام مسجد السيد البدوى وذلك للعام الثانى على التوالى للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ولجا مريدين السيد البدوى إلى النظر من خلال الشبابيك الخاصة بمقام السيد البدوى.
المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)
المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)
المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)
المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)
المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)
المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)

الكلمات المفتاحية

طنطا بوابه الفجر الفجر السيد البدوي

أخبار تهمك

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

"الكرة الذهبية".. بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و 27 دقيقة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ أقل من ساعة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعة

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن كومان

منذ ساعة

الأرقام تنحاز لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ أقل من ساعة

من سيعلق على موقعة مصر وليبيا في تصفيات المونديال؟

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

محمود التهامي يخطف قلوب زوار مولد "السيد البدوي" بقصائد مدح النبي (فيديو وصور)

توافد المواطنين والمريدين للاحتفال بمولد السيد البدوي بطنطا (صور)

محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد السيد البدوي

"نافورة المسجد".. مسبح الأطفال أثناء الاحتفال بالليلة قبل الختامية لمولد السيد البدوي

"الحمص والحلاوة".. هدايا زوار "شيخ العرب" لذويهم في الليلة الختامية.. وأحد الزوار: "عادة ربنا ما يقطعها"

السودانيات يحتفلن بمولد السيد البدوي على طريقتهن الخاصة في الغربية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:30 م

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

04:04 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

04:35 م

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

02:22 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements