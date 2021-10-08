المئات ينتشرون بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا فى آخر أيام الاحتفال بمولده (صور)

احتشد المئات من أهالى محافظة الغربية والمحافظات الأخرى بساحة مسجد السيد البدوى بطنطا وذلك للاحتفال فى اخر ايام مولد السيد البدوى.



حيث انتشر المريدين بساحة المسجد، وتم إغلاق مقام مسجد السيد البدوى وذلك للعام الثانى على التوالى للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



ولجا مريدين السيد البدوى إلى النظر من خلال الشبابيك الخاصة بمقام السيد البدوى.