الأرقام تنحاز لمنتخب مصر قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم 2022

يستعد المنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش لمواجهة من العيار الثقيل وذلك أمام منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.





وستنطلق فعاليات اللقاء في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وذلك بملعب برج العرب بالإسكندرية.





ولم تكن هذه أول مواجهة بين المنتخبين، فقد سبق وأن التقيا معاً في عدة بطولات مختلفة، لنجد من خلالها أن الأرقام تنصف المنتخب الوطني على حساب نظيره.





وجاء تاريخ مواجهات المنتخبين على النحو التالي وهو:





- اجتمع كلا من مصر وليبيا في عدة بطولات مختلفة، مثل تصفيات الأمم الأفريقية وتصفيات المونديال وكأس الأمم الأفريقية، بجانب مسابقات أخرى.









- واجه منتخب مصر نظيره في 21 مباراة.





- تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في 13 مواجهة.





- سجل الفراعنة 52 هدفاً في شباك ليبيا.





- حقق المنتخب الليبي الفوز في 5 مواجهات.





- تمكن من هز شباك الفراعنة ب 23 هدفاً.





- حسم التعادل بنوعية 3 مواجهات.





والجدير بالذكر أن منتخب مصر يدخل هذه المواجهة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط.



