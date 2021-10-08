التعليم العالى: تكثيف حملات التطعيم بالجامعات والمعاهد مع بدء الدراسة

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، استمرار الجامعات والمعاهد في استقبال الطلاب الجدد والقدامى، وسوف تستكمل حملة التطعيم بكثافة مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، من خلال توفير أماكن التطعيم والجرعات اللازمة داخل الجامعات والمعاهد، وتسجيل بيانات الطلاب خلال تواجدهم بالحرم الجامعي، للتيسير على جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، والاستعداد للانتهاء من تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، خلال الأسابيع الأولى من بدء الدراسة.





302 نقطة بمختلف المحافظات



وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يتوفر بالجامعات، العديد من النقاط المتاحة للتطعيم والتي بلغ عددها 302 نقطة بمختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى مراكز التطعيم التي أتاحتها وزارة الصحة والسكان لطلاب الجامعات والمعاهد وعددها 270 مركزًا للشباب على مستوى الجمهورية.



كما يتاح للطلاب المستجدين التطعيم بمستشفيات الطلبة بالجامعات، أثناء إنهاء إجراءاتهم الطبية للقيد بالكليات المختلفة.



3 ملايين طالب



يذكر أن حملة التطعيم بالجامعات خلال الفترة الماضية، قد انتهت من تطعيم حوالي مليون طالب تقريبًا من إجمالي حوالى 3 ملايين طالب، كما تجاوزت نسبة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري نسبة 90%، وبلغ معدل الحصول على جرعات التطعيم حوالي 48 ألف جرعة يوميًا بالجامعات والمعاهد.



وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بقرارت المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الماضي، والتى شملت الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لكافة منتسبي منظومة الجامعات والمعاهد، وتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالجامعات؛ ومتابعة حملة التطعيم حتى نهايتها، ومتابعة إجراءات التطهير والتعقيم والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي.