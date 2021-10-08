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بالأسود.. ماريتا الحلاني في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:43 م
ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني
بسمة عادل
تحرص الفنانة ماريتا الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصه بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"




حيث نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة لها ظهرت وهي ترتدي بلوزة باللون الأسود ومكياجاً هادئ وتركت شعرها مسندلاً وحازت الصورة على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ماريتا الحلاني مسلسل عشرين عشرين الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي ، إخراج فيليب أسمر.

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