طليقتي فتحت عليا باب جهنم





السلام عليكم

اخبارك ايه استاذة نفين حجازى يارب تكونى بخير وسعاده وربنا يبعد عنك اى مكروه وسؤ





انا كنت بعتلك من فترة كبيره ان انا كانت حصل مشاكل بينى وبين مراتى وطلقتها ودخلت ناس كتير عشان ترجع وهى رفضت عاوزه تعمل لنفسها كرامه المهم انتى قولتيلى حاول ولا تيأس ولو لك نصيب هترجع لكن الحمد لله وبحمد ربنا وبشكره انها رفضت ومرجعتش عشان لو كانت رجعت كانت الحياه هتفضل على نفس الوتيره

انا ربنا كرمنى ولقيت انسانه كويسه واتجوزنا وربنا كرمنا الحمد لله وانعم علينا وخلفنا والحمد لله عايشين فى سعاده وهدوء فوق الخيال وفعلا لقيت انسانه عوضتنى عن كل حاجه اتحرمت منها

فعلا انا مكنتش عايش ولا شوفت راحة بال قبل كده

بس المشكله ان طليقتي واهلها مش سايبنى فى حالى بيبعتولى رسايل على ماسنجر من حسابات وهميه ويقولوا ان احنا شوفنا مراتك وهى عند اهلها بتلف فى البيوت وبتروح اماكن وحشه وبتمشى مع ده وده

ولكن طبعا انا عارف ان ده كلام فارغ انا عندى ثقه فى زوجتى وانا عارف شخصيتها شكلها ايه وهى تعرف ربنا وعمرها ما عملت حاجه غلط ولا بتخبى عليا حاجه وطبعا بيبعتولها رسايل نفس النظام كل همهم انهم يخربوا عليا حياتى انا بتجاهل الرسايل دى كتير وهى نفس النظام والمشكله مش عارف اوصل للى بيبعتها لكن برضوا احنا بشر والعيار اللى ما يصيبش بيدوش ..

المهم مش عاوز اطول عليكى انا بطلت اتعامل مع الفيس بوك وزوجتى كمان وقفلناه خالص عشان نعيش مرتاحين

صراحه مفيش حاجه حلوه ولا خير جه من السوشال ميديا ولا الانترنت

االحمد لله لو كانت الحاجات دى بتحصل معايا من 3 او 4 سنوات فاتت كنت عملت مشاكل كتير

شكرا استاذه نيفين واتمنى تكونى بخير





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





لقد سعدت كثيرا باخبارك السعيدة وارجو الله ان يديم عليك وزوجتك السعادة وراحة البال ، لي رأي في وصفك لجملة ( العيار اللي ما يصبش يدوش ) انا لا اوافقك الرأي .. لا داع من الاساس ان يكون داخلك ذرة شك تجاه زوجتك وطالما وصفت شعورك بهذا التعبير اذن هناك احتمال ان مضايقات طليقتك ربما في يوم تحدث شيء ما بينك وبين زوجتك لا قدر الله.. اذا اقول لك دع الشك تماما ولا تفكر فيما سبق من حياتك الماضية صحيح انك اغلقت حسابك على الفيس بوك لكني شعرت من لهجتك انك مازلت خائف من لحظة ما ربما يحدث فيها اشكال بينك وبين زوجتك يعكر عليكما صفو الحياة ، خوفك الزائد من هذا في حد ذاته خطر .. كل ما عليك ان تطوي صفحة ما مضى بشكل حقيقي، اشغل حياتك بتفاصيلك الجديدة مع زوجتك التي تشعر معها بالراحة والأمان ولا تنتبه لأي تصرف يعرقل مسيرتك للامام حتى وان حدثت مرة اخرى ، لا تعطي للموقف اكبر من حجمه .. واستمتع بما انعم الله عليك به ولعلهم مع مرور الوقت يبتعدون ويلتهون في شؤونهم .