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حفيد النقشبندي بعد واقعة "مروان بابلو": إهانة للذات الإلهية.. وسنلجأ للقضاء (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:12 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
هاجم أحمد ممدوح، حفيد المنشد الراحل سيد النقشبندي، مغني الراب مروان بابلو وما حدث في حفلته من مغني الراب الفلسطيني "شاب جديد" بعد السخرية من الابتهال الشهير للشيخ النقشبندي "مولاي إني ببابك".

وقال "ممدوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة: " هذا ابتهال لكل المصريين والمسلمين عامة وله مكانة خاصة وفيه إهانة للذات الإلهية، وإحنا كعائلة النقشبندي مستاءين ولن نسكت وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وأضاف "كان المفروض مروان بعد ما قاله هذا الشاب الفلسطيني مروان إني ببابك أنه يشد منه الميكرفون ويعتذر"، متسائلا "أين كانت الرقابة والمصنفات في هذا الحفل، وكيف سمحت لهذا الأمر أن يحدث".

وفيما يخص قيام المحامي سمير صبري برفع دعوى ضد مروان بابلو وشب جديد في ذات الشأن، قال حفيد النقشبندي إنه وعائلته يرحبون بالتعاون مع أي محامي في سبيل الحصول على حق الشيخ سيد النقشبندي.

الكلمات المفتاحية

مصر مروان بابلو حفيد النقشبندي الفجر

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