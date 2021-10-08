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راتب يصل لـ800 ألف جنيه.. وظائف شاغرة بالسفارتين الأمريكية والألمانية في مصر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:35 م
العلمين الأمريكي والألماني
العلمين الأمريكي والألماني
فايزة عبد السلام
قال الإعلامي محمد علي خير، إن السفارتين الألمانية والأمريكية أعلنتا عن وظائف شاغرة، بمرتبات تصل إلى (800ألف جنيه سنويًا)، وذلك للعمل في السفارتين المتواجدتين داخل مصر.

وأشار "خير"، خلال برنامجه "المصري أفندي"، الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن السفارة الألمانية تريد موظف تأشيرات يُجيد اللغتين العربية والألمانية، يعمل 8 ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وذلك براتب، لافتًا إلى أن الوظيفة المعروضة في السفارة الأمريكية تطلب موظف ليكون مساعدًا إداريًا، يعمل 40 ساعة بالأسبوع.

وأطالب مقدم برنامج "المصري أفندي"، متابعيه ممن تتوافر فيهم الشروط التي تطلبها السفارتان أن يتوجهوا إليهما لتقديم فيهما.

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