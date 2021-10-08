الاحتلال يلغي السماح لليهود بالصلوات الصامتة في الأقصى





أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء قرارا سابقًا لمحكمة الصلح يسمح بأداء الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي قرار المحكمة، بعدما تقدمت الشرطة الإسرائيلية باستئناف على قرار محكمة الصلح، بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى.

وقال موقع "واللا" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن الإدارة الأمريكية خشيت من أن يؤدي القرار السابق إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبّب بالتصعيد.

وطلبت الإدارة الأمريكية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق "واللا"، نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضع القائم"، ما أدّى إلى إصدار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بيانًا.

ويقضي الوضع القائم، الذي بدأ العمل به بعد احتلال شرقي القدس عام 1967، بقصر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين فقط، بينما يحقّ لليهود زيارة المسجد الأقصى، وهو الستار القانوني التي تجري تحته كافة الاقتحامات.