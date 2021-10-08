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سليمان عيد يكشف تفاصيل علاقته بمحمد هنيدي: "أعرفه من زمان"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:56 م
محمد هنيدي وسليمان عيد
محمد هنيدي وسليمان عيد
إسراء عبد الفتاح
كشف الفنان سليمان عيد عن تفاصيل علاقته بالفنان محمد هنيدي، وذلك خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي".


وقال سليمان عيد: "محمد هنيدي ابن حتتي، واتقابلنا في المعهد مع عمرو عبدالجليل"، مضيفًا: " محمد هنيدي فتح لكل الجيل بتاعنا فرص في التمثيل".


واستطرد سليمان عيد عن موقف كوميدي تعرض له الفنان محمد هنيدي، قائلًا: " في موقف عمري ما أنساه محمد هنيدي كان بيحكيه، إن واحد زهق من ابنه فرماه من الميكروباص".


يذكر أنه قد حل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وذلك بعد النجاح الكبير لفلمه الآخير" الإنس والنمس".

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