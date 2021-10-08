Advertisements

الكشف عن خطة مانشستر يونايتد لضم نجم إنجلترا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 11:02 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي ديكلان رايس نجم خط وسط وستهام يونايتد الإنجليزي يعتبر من أبرز الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وألمحت صحيفة إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد قد يضطر لبيع نجميه نيمانيا ماتيتش ودوني فان دي بيك من أجل التعاقد مع رايس.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رايس كان يرغب في الرحيل عن وستهام يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن الفريق الإنجليزي طلب الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عنه مما جعل عملية رحيله تتوقف.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايس البالغ من العمر 22 عاماً خاض مع وستهام يونايتد 154 مباراة جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كورة رياضة الفجر أخبار مانشستر يونايتد

أخبار تهمك

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز الصعب على ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

"زوجي الثامن".. علاء الشربيني يتصدر التريند بعد تصريحات سهير رمزي لهذا السبب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ 42 دقيقة

عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قدم عمر مرموش في أول مشاركة دولية مع منتخب مصر؟ (أرقام)

منذ 41 دقيقة

تصريح مفاجىء من لابورتا عن ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

انفراد.. رفع اسم مستشار شيخ الأزهر الأسبق من سجلات أعضاء مجلس الدولة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يرصد 150 مليون جنيه استرليني من أجل الميركاتو الصيفي

مانشستر يرصد 40 مليون لخط نجم وست هام

هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من ريال مدريد ؟

هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من برشلونة؟

صدمة لبرشلونة .. هدف كومان يقترب من مانشستر يونايتد

صراع إنجليزي شرس على نجم وست هام يونايتد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:51 م

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

07:28 م

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

10:55 م

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

10:31 م

عاجل - شاهد عمر مرموش يسجل هدفًا عالميًا لمنتخب مصر أمام ليبيا (فيديو)

10:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements