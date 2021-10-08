الكشف عن خطة مانشستر يونايتد لضم نجم إنجلترا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي ديكلان رايس نجم خط وسط وستهام يونايتد الإنجليزي يعتبر من أبرز الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت صحيفة إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد قد يضطر لبيع نجميه نيمانيا ماتيتش ودوني فان دي بيك من أجل التعاقد مع رايس.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رايس كان يرغب في الرحيل عن وستهام يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن الفريق الإنجليزي طلب الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عنه مما جعل عملية رحيله تتوقف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رايس البالغ من العمر 22 عاماً خاض مع وستهام يونايتد 154 مباراة جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.